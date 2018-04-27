الصين.. مقتل 7 أطفال وإصابة 12 آخرين طعنًا بالسكين

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات الصينية مقتل سبعة تلاميذ وجرح 12 آخرين اليوم الجمعة، في هجوم طعنًا بالسكين، أثناء عودتهم إلى منازلهم من مدرسة متوسطة شمال الصين، في واحدة من أعنف الهجمات من هذا النوع خلال السنوات الأخيرة.

وتم اعتقال المشتبه به بينما يخضع الجرحى للعلاج، بحسب ما ذكرت سلطة الاعلام في منطقة ميجي بمقاطعة شانجي على موقعها الرسمي للتواصل الاجتماعي.

ولم تعرف أعمار الأطفال، لكن تلاميذ المدارس المتوسطة في الصين تتراوح أعمارهم عادة بين 12 و15 سنة.

ووقعت في الصين في السابق هجمات بالسكين، ففي شباط/فبراير الماضي قام رجل مسلح بسكين بقتل امرأة وجرح 12 شخصًا في مركز تسوق مزدحم في بكين، وهو هجوم نادر من نوعه في العاصمة التي تنتشر فيها الشرطة بكثافة.

والعام الماضي قتل رجل مسلح بسكين شخصين، وجرح تسعة آخرين في متجر في مدينة شينزين جنوب الصين.

وفي كانون الثاني/يناير 2017 هاجم رجل بسكين 11 طفلًا في روضة أطفال في منطقة غوانشي جوانغ، ذات الحكم الذاتي جنوب الصين، وأصابهم بجروح.