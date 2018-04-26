بالحقن المميت.. إعدام أمريكي فتح النار على حفلة عيد ميلاد قبل 10 سنوات

أعدمت ولاية تكساس الأمريكية، يوم الأربعاء، رجلًا أدين بفتح النار على حفلة عيد ميلاد في عام 2008 ظنًا منه أن عضوًا في عصابة منافسة كان بين الحضور؛ ما أسفر عن مقتل امرأة، وحفيدة لها عمرها خمس سنوات.

وقال مسؤول في السجون، إن إعدام إريك دافيلا (31 عامًا) تم بالحقن المميت.

وهذه المرة التاسعة التي ينفذ فيها حكم الإعدام بالولايات المتحدة هذا العام والخامسة في تكساس.

وقتل دافيلا بالرصاص امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا وحفيدتها، كما أصاب ثلاثة أطفال وامرأة أخرى بحسب وثائق محكمة.

واستغرق محلفون نحو أربع ساعات لإدانة دافيلا عام 2009.

وكان محامو دافيلا طلبوا من المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ الإعدام، قائلين في التماس إن ممثلي ادعاء انتهكوا قرارًا للمحكمة بإخفاء أدلة تصب في صالح الدفاع، وتشير إلى أن دافيلا كان تحت تأثير المخدرات بشدة عندما فتح النار.