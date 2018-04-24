والدة البنات الثلاث المنحورات في مكة تكشف الخدعة التي تعرضت لها من زوجها للانفراد بهن

كشفت السیدة فاطمة خلیل والدة الطفلات الثلاث اللاتي تم نحرهن قبل أيام في مكة المكرمة، عن تفاصيل الجريمة والخدعة التي تعرضت لها من زوجها للانفراد ببناته دونها، والملابسات التي سبقت إقدامه على فعلته.

وقام الأب على نحر الطفلات الثلاث، ريناد وريماس وريتاج، في جريمة بشعة، هزت الرأي العام السعودي.

ولفتت إلى أن زوجھا كان يتعاطى الحبوب المخدرة، وكان شديد الانطواء على نفسه، لكنه لم يكن عنیفًا؛ بل على العكس من ذلك كان “يحب بناته، ويشتري لھن الألعاب والحلوى”.

وقالت في مداخلة تلفزيونية إن زوجها، أعطاھا حبوبًا منومة قبل أن ينفذ الجريمة؛ لكنھا استیقظت وشاھدته وھو ينحر الطفلة الثالثة بعد أختیھا.

وأشارت إلى أن زوجها كان يسعى لقتلها أيضًا، مشددة أنھا “لن تسامحه أبدًا على الجريمة الشنیعة التي ارتكبھا”.