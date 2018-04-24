مصر.. الإعدام لثلاثة أشخاص تناوبوا على اغتصاب سيدة وابنتها 15 يومًا

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 3 متهمين لإدانتهم في واقعة خطف سيدة وابنتها واغتصابهما لمدة 15 يومًا في أحد مراكز محافظة سوهاج جنوب البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها بعد أربع سنوات من إحالة القضية إليها من النيابة العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2013، بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات بمركز أخميم في محافظة سوهاح بصعيد مصر تفيد بتعرضها للخطف هي وابنتها على يد ثلاثة أشخاص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة قاموا بخطف السيدة وابنتها، واقتيادهما لمنطقة جبلية والتناوب على اغتصابهما لمدة 15 يومًا متواصلة، قبل أن تتم سرقة مصوغاتهما الذهبية ثم تركهما.

وبّينت التحقيقات أن الجهات الأمنية تمكنت بعد عدة أشهر من ضبط المتهمين مع بداية العام 2014، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال اللازم بشأنهم.