السائق بحادث الدهس في تورنتو يتوسل الشرطة لقتله (صور وفيديو)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو ظهر فيه المشتبه به في دهس المارة بمدينة تورنتو في كندا، وهو يتوسل الشرطة لقتله.

وأظهر مقطع الفيديو، المشتبه فيه السائق أليك ميناسيان الذي يبلغ من العمر 25عامًا، وهو يصوب شيئًا نحو الضباط أثناء صراخه بكلمة اقتلوني قبل إلقاء القبض عليه.

ويمكن سماع ضابط شرطة وهو يأمر ميناسيان بالاستسلام والانبطاح أرضًا، فيما واصل المشتبه فيه تلويحه بالشيء الذي يشبه السلاح وهو يصرخ اقتلوني.

وأسفر هجوم الدهس بشاحنة بيضاء من قبل ميناسيان عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن “عدم مشاركة الشرطة الفيدرالية في الحادث، يعني أن الدافع على الأرجح ليس إرهابيًا، فيما رجحت وسائل إعلام محلية أن يكون ميناسيان مصابًا بمرض عقلي”.

وأثناء البحث عن هوية المتشبه فيه، اتضح أنه دخل في مناقشات على شبكة الإنترنت بشأن إيليوت رودغر، مرتكب حادث إطلاق النار العشوائي في سانتا باربرا في العام 2014 ، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وأفادت الصحيفة بأن “ميناسيان أرمنيي الأصل”، موضحةً أن “أكثر من 90% من الأرمن مسيحيون”.