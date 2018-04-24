مسلح يعلن أنه “يمزح” بعد فشله في عملية سطو بالأردن

أكد مسلح لموظف في إحدى المصارف وسط العاصمة الأردنية عمان، أنه يمزح معه، بعد أن فشل في تنفيذ عملية سطو على المصرف.

وقال الأمن العام إن غرفة العمليات “تبلغت بدخول شخص مشبوه يحمل بيده سلاحًا ناريًا إلى أحد محال الصرافة في منطقة حي نزال بعمان وطلب مبلغًا ماليًا من الموظف، وعندما رفض الأخير طلبه قام الشخص المشبوه بإخفاء المسدس وأخبر الموظف بأنه يمازحه وغادر المكان”.

وتمكنت قوات الأمن لاحقًا من القبض عليه بعد تحديد هويته واعترف بالتحقيق معه بمحاولة سلب مبالغ مالية من محل الصرافة وجرى ضبط السلاح الناري الذي استخدمه.

وتزايدت حالات السطو المسلح في الأردن خلال الفترة الماضية على البنوك ومحلات الصرافة، حيث تم تسجيل 6 حالات سطو، على الأقل، منذ الـ22 من كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويربط بعض المراقبين بين تزايد حالات السطو خلال مدة قصيرة وتركيزها على قطاع محدد، وبين الإجراءات الاقتصادية من ضرائب وزيادة أسعار السلع، التي تتخذها الحكومة الأردنية لتوفير الأموال اللازمة لدعم الميزانية.

فيما لا يرى آخرون أن هناك ارتباطًا بين الأمرين.