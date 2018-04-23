مصرية تقتل ابن زوجها بطريقة بشعة بسبب بكائه المتكرر

ارتكبت امرأة مصرية جريمة بشعة ضد نجل زوجها، الذي لم يتجاوز عمره عامًا ونصف العام، حيث وضعت قدميها على رقبته حتى فارق الحياة، ثم ادعت الوفاة الطبيعية أثناء التحقيق معها من قبل رجال الأمن.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بلاغًا من الإدارة الصحية بشأن شكوك حول وفاة طفل، ووجود شبهة جنائية في وفاته، وذلك أثناء سعي والده لاستخراج تصريح الدفن.

وبناء على التحقيقات الأمنية والمعلومات السرية، أصدرت النيابة العامة قرارها، بانتداب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل.

وتبين بالفعل تعرض الطفل للخنق من خلال آثار وكدمات حول رقبته، لتبدأ التحقيقات في الواقعة.

واعترفت “م.أ” زوجة والد الطفل بارتكاب الجريمة، بسبب معاناتها من كثرة بكاء الطفل، حيث تعيش الجانية مع زوجها بعد وفاة زوجته الأولى وتركها لأطفال صغار.