مصر.. الإعدام شنقًا لقاتل مديرة بنك أبوظبي الإسلامي في القاهرة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا بحق كريم صابر عبد العاطي، المُدان بقتل نيفين لطفي مديرة بنك أبوظبي الإسلامي داخل مسكنها في مجمع “سيتي فيو” في مدينة أكتوبر على الطريق الصحراوي، في القاهرة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة حشيش وترامادول، وهيروين، وسلاح أبيض، وسرقة سيارة”.

واعترف المتهم أمام النيابة أنه كان يعمل في أمن المجمع الذي تقطن فيه المجني عليها، إلا أنه “تمّ فصله لسوء سلوكه، وأنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، ومر بضائقة مالية جعلته يفكر بسرقة أي أموالٍ أو متعلقاتٍ من فيلا المجني عليها، خاصة أنه يعلم مداخلها ومخارجها، وأن الضحية تعيش بمفردها”.

وبحسب موقع البنك الرسمي، فإن نيفين لطفي كانت تتمتع بخبرة دامت لأكثر من ثلاثين عامًا في العمل المصرفي، وخبرات متنوعة، بفضل عملها في قطاعات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية.