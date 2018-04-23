تفاصيل جديدة بواقعة هتك عرض خليجية بمكتب سياحة

تنظر جنائية البحرين قضية صاحب شركة سياحية اتهم باغتصاب بحرينية في مكتبه، بعد أن حضرت إليه للتقدم إلى وظيفة كان قد أعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، فإن المجني عليها كانت تحتاج للعمل؛ لزيادة دخل أسرتها كونها متزوجة ولديها ولد وبنت، وشاهدت الإعلان الذي نشره المتهم يطلب فيه موظفة للعمل في مؤسسة، فاتصلت به وطلب منها الحضور للمكتب في العاصمة المنامة.

وذكرت المجني عليها للنيابة أنها كونها ذات بنية جسدية ضعيفة تمكن المتهم من الانفراد بها واغتصابها، مبينة أنها لم تتمكن من المقاومة، وأصيبت بصدمة وخشيت أن يقتلها المتهم حال مقاومتها له.

واعترف الرجل بقيامه بهتك عرض المجني عليها، لكنه ادعى أنها عرضت عليه نفسها مقابل 26 دينارًا (70 دولارًا) لأنها بحاجة للمال.

فيما أنكرت المجني عليها ذلك، مؤكدة أن لديها زوجًا يعيلها مع ولد وبنت، كما قدمت شهادة تفيد مشاركتها في عمل تطوعي بإحدى الجمعيات قبل أشهر قليلة من الواقعة.

فيما كشفت محامية المجني عليها، أن زوج موكلتها انفصل عنها بعد هذه الجريمة، وذلك لأنها لم تستطع منحه حقوقه الزوجية بعد الاعتداء الذي أصابها بالصدمة، وعانت منه بصورة كبيرة، ما أثر على علاقتها الزوجية التي انتهت بالطلاق.