بعد 14 عامًا من الفرار.. قاتل يسقط في قبضة شرطة دبي

بعد 14 عامًا من ارتكابه جريمته وفراره خارج حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت محكمة الجنايات في دبي أمس الأحد قرارها القاضي بالحبس المؤبد بحق آسيوي، أدين بجريمة قتل وسرقة ارتكبها قبل 14 عامًا، وهرب من البلاد، ثم عاد، معتقدًا أنه أفلت من العدالة.

وكانت الأجهزة الأمنية في دبي ألقت القبض على المتهم فور عودته إلى الإمارات، بعد غياب استمر 14 عامًا، حيث مثل أمام القضاء الإماراتي الذي أدانه بجريمة القتل .

وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت في أبريل/ نيسان من العام 2003، حين هاجم ثلاثة أشخاص من جنسيتين آسيويتين المجني عليه، وتولى أحدهم عملية المراقبة، فيما ضربه الآخر بآلة صلبة على رأسه، ثم طعنوه في صدره وذراعيه ورقبته، ما أدى إلى وفاته، وسرقوا منه هواتفه المتحركة، ومبلغ 300 درهم، وبطاقته البنكية التي سحبوا بواسطتها لاحقًا 5500 درهم وتقاسموها بينهم.

وكشفت التحقيقات حينها أن المتهم الأول والذي قبض عليه فورًا يعمل خياطًا، وقد اعترف بأنه تولى عملية مراقبة مسرح الجريمة، فيما قام زميلاه بقتل المجني عليه وسرقته، وتم ضبطه مباشرة خلال ساعات من وقوع الجريمة.

وأرشد المتهم الأول الشرطة إلى المتهمين الآخرين، وكان أحدهما قد هرب إلى بلاده، وعاد بعد ثلاثة أشهر من وقوع الجريمة إلى الدولة، معتقدًا أنه لم يتم كشف الجريمة، فقبض عليه في مطار دبي، لكن الثالث ظل هاربًا طوال 14 عامًا، إلى أن عاد بنفسه، وقُبض عليه في المطار.

وتشير التحقيقات في الجريمة إلى أن الشخص الثالث الذي القي القبض عليه بعد 14 عامًا يعتبر الرأس المدبر للجريمة، وقد خطط واقترح على المتهمين الآخرين سرقة المجني عليه مستخدمًا العنف والضرب حتى أدى ذلك إلى مقتل المجني عليه .