مصري تحرّش بزوجة أبيه العراقية فسكبت عليه البنزين وأحرقته

أمرت النيابة العامة في مصر السبت، بسجن سيدة عراقية على ذمة التحقيقات، عقب إقدامها على إحراق نجل زوجها إثر تحرّشه بها جنسيًا.

وفي التفاصيل، استغل المجني عليه “مبارك سامح” البالغ من العمر 28 عامًا، غياب والده عن المنزل بمنطقة دشنا في محافظة قنا جنوب البلاد، فقام بالتحرّش بزوجة أبيه العراقية، ومحاولة إرغامها على معاشرته جنسيًا، بعد الاعتداء عليها، وإدخالها إحدى غرف المنزل بالقوة.

في حين حاولت الزوجة البالغة من العمر 34 عامًا، الدفاع عن نفسها، ومنع نجل زوجها من الاعتداء عليها جنسيًا دون جدوى، في الوقت الذي قامت فيه بدفعه، وضربه بعصا خشبية على رأسه، وسكب كمية من البنزين عليه، وإشعال النار فيه.

بدورها، سارعت الجهات الأمنية إلى القبض على الزوجة، وإيداعها قسم شرطة دشنا، ومن ثم قامت بإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقها.