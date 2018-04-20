شاهد بالفيديو.. لحظة الإطاحة بأجنبي قتل معلمًا سعوديًا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية بمنطقة مكة المكرمة من الإطاحة بأجنبي قتل معلمًا سعوديًا، وذلك بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحظة القبض على القاتل بعد 9 ساعات من الجريمة، وفق صحيفة عاجل المحلية.

وأظهر الفيديو الأجهزة الأمنية السعودية في محافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة، خلال إلقائها القبض على شخص يحمل الجنسية الإثيوبية متهم بقتل معلم سعودي، كان مواطنون قد عثروا عليه مختبئًا داخل منزل مهجور.

وكان الجاني قد أقدم، أمس الخميس، على قتل المعلم سعد منصور سالم، داخل مزرعته، ولاذ بالفرار.

وورد بلاغ أمس للجهات الأمنية بمقتل مواطن داخل مزرعته، حيث هرعت لمسرح الجريمة وبدأت تحرياتها للقبض على الجاني، إلى أن ألقت القبض عليه بمساعدة المواطنين.

وتستكمل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع الجاني لمعرفة أسباب الجريمة، تمهيدًا لإحالته للقضاء.