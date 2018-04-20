كويتية ترفع قضية على زوجها بعد اكتشاف “أجهزة تنصت” بسيارتها

كشفت كويتية عن قيام زوجها بزرع أجهزة تنصت بسيارتها ما دفعها إلى رفع قضية ضده.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “الراي” المحلية، فإن الكويتية وإثر خلافات مع زوجها واعتدائه عليها بالضرب والشتم تركت منزله وعادت إلى منزل أهلها وانقطعت بينهما الاتصالات طيلة 3 أشهر.

لكنها في إحدى المرات وهي في إحدى محطات غسيل سيارات، قال لها عامل المحطة إن هناك جهازي تنصت داخل سيارتها، أحدهما صوتي والآخر لتتبع المكان.

وحين عادت السيدة للمنزل أبلغت أشقاءها ووالدها بالأمر، ثم هاتفت خادمة بيت زوجها واستفسرت منها عمن وضع الجهازين في سيارتها، فأبلغتها أن الزوج كان قد طلب منها قبل فترة تزويده بمفتاح السيارة الخاصة بها، مقابل مال لتنفيذ رغبته فوافقت واشترط عليها عدم محادثة أحد بما حصل.

وذكر مصدر أمني أن الزوجة توجهت مع ذويها لمركز الشرطة وقدمت بلاغًا بحق زوجها اتهمته فيه بالتجسس عليها.