الهند تطيح بأعضاء في شبكة إباحية للأطفال تُدار من الكويت

أطاحت سلطات الأمن الهندية، بأعضاء في شبكة إباحية تُدار من الكويت مختصة بالترويج وبيع صور ومقاطع فيديو إباحية للأطفال.

وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن “شرطة ولاية مادهيا براديش الهندية نجحت في اصطياد ثلاثة من أعضاء هذه الشبكة”.

ونقلت الصحيفة عن تقارير نشرتها وسائل إعلام هندية، أن مفتش الشرطة العام لوحدة الجرائم الإلكترونية في ولاية جيتيندرا سينغ، قال إن “المشتبه بهم الثلاثة من سكان الولاية، وأحدهم طالب في الصف الثاني عشر”.

وأضاف المفتش العام أنه “اتضح من التحقيقات والتحريات أنهم ينتمون إلى شبكة تحمل اسم جنس الأطفال فقط، وينتشر أعضاؤها في 28 دولة على الأقل حول العالم، ويديرون نشاطهم من خلال حساب واتساب مرتبط برقم نقال كويتي”.

وتابع أن “الشبكة تتألف من نحو 260 عضوًا معظمهم هنود، وموزعون في أكثر من قارة”.

وأشار إلى إن “التحريات الأولية كشفت أن مدير تلك الشبكة المقيم حاليًا على الأرجح في الكويت هو من مواطني ولاية غوجارات، فيما الاثنين الآخرين المقبوض عليهما هما مهندس كهربائي وتاجر أدوات منزلية”.