جريمة صادمة.. رجل يغتصب ابنته مع أصدقائه

منح رجل هندي ابنته “هدية” إلى صديقين له، وانضم إليهما في التناوب على اغتصابها لمدة 18 ساعة.

وكشفت الشرطة أن الرجل الخمسيني أخذ ابنته البالغة من العمر 35 عامًا، إلى أحد المعارض في “كاملابور”، يوم الأحد الماضي، حيث التقيا بصديقه “معان سينغ”.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اصطحب الرجلان الابنة إلى منزل صديقهما الثالث “ميراج”، في “لوكناو”، حيث قام الأب بتسليم ابنته لهما.

وخلال الـ 18 ساعة التالية، تم حبس الابنة في الشقة، واغتصابها من قِبل والدها وصديقيه، حتى هربت، ليلة الإثنين، إلى منزل والدتها.

وروت الضحية القصة المروعة إلى والدتها التي أبلغت الشرطة على الفور، وبدورها، أصدرت السلطات مذكرات اعتقال بحق المغتصبين الثلاثة.

وبالفعل تم اعتقال “ميراج”، وهو طبيب مزيف بلا ترخيص طبي، لكن “سينغ” ووالد الضحية لا يزالان هاربين.

وسبق للضحية أن تزوجت لمدة 16 عامًا، لكنها انتقلت للإقامة مع والدتها؛ إثر خلاف مع زوجها.