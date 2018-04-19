دبي.. طبيب يستغل غياب زوجته عن المنزل ويهتك عرض الخادمة

أقدم طبيب آسيوي الجنسية (47 عامًا) في دبي بدولة الإمارات على هتك عرض خادمة من نفس الجنسية، كانت تعمل في منزله، مستغلًا غياب زوجته .

وذكرت المجني عليها للنيابة، وفق موقع “آراء” المحلي، أنه وأثناء تواجدها في المطبخ حضر الطبيب إليها وسحبها بالقوة إلى غرفة النوم وقام بتجريدها من ملابسها وهتك عرضها.

فيما كشفت زوجة المتهم، وتعمل طبيبة بدورها، أن المجني عليها أخبرتها بالواقعة، وقالت لها إن زوجها المتهم طلب منها إعداد كوب من القهوة، ليلحق بها إلى المطبخ وطلب منها ممارسة علاقة حميمة، فرفضت، ثم سحبها إلى الغرفة وجردها من ملابسها.

وأضافت الزوجة، أنه بعد 3 أيام من الواقعة تمّ إلغاء إقامة الخادمة وغادرت إلى بلدها الهند، وبعد 8 أشهر وردها اتصال من المجني عليها من داخل الدولة تبلغها فيه أنها تعمل لدى عائلة أوروبية، فتوجهت زوجة المتهم إلى مكتب محاماة وأبلغتهم بما حصل، وتمّ إبلاغ الشرطة واستدعاؤها.

وقال شاهد من الشرطة إنه تمّ إلقاء القبض على المتهم في عيادته وأقرّ طواعية بهتك عرض الخادمة.