في صدمة لـ “الإخوان”.. صحيفة: طارق رمضان يتجه للاعتراف بعلاقة جنسية مع إحدى “المغتصبات”

كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن المفكر الإخواني وحفيد مؤسس الجماعة طارق رمضان المتهم بالاغتصاب من قبل أربع نساء، يتجه للاعتراف بإقامة علاقات جنسية مع إحداهن، في تأكيد محتمل للاتهامات سيشكل صدمة لمؤيدي الإخوان خاصة في أوروبا والدول الناطقة باللغة الفرنسية.

وتلفت الصحيفة إلى أن طارق رمضان، الذي تتهمه أربع نساء (بمن في ذلك واحدة في سويسرا) بالاغتصاب متمسك بإنكار كل الاتهامات، حتى ولو كان مجرد الجنس مع أي من الشاكيات، رغم أنه اعترف بـ”علاقة إغواء ، ومغازلة بلا عواقب”، مع إحدى الشاكيات وتعرف إعلاميًا بلقب “كريستيل” خلال مواجهتها قبل شهرين بينما كان في حجز الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين قوله: “طارق رمضان سيعترف بممارسة الجنس مع السيدة الثالثة التي رفعت شكوى ضده”، وتعرف إعلاميًا بـ”ماري”، وهي سيدة في الرابعة والأربعين من عمرها تعيش في شمال فرنسا، وتتهم الداعية بارتكاب عمليات اغتصاب متكررة خلال لقاءات بين فبراير 2013 ويونيو 2014 في فنادق مختلفة، وخاصة في باريس وبروكسل.

وبحسب “ماري” فإن طارق رمضان كان يهددها بنشر صور عارية أرسلتها له، ما أجبرها على الخضوع.

وكانت السيدة “ماري” تقدمت بشكواها معتمدة على دلائل وقرائن عدة تدين طارق رمضان، ومن بينها مراسلات عبر تطبيقات مختلفة ومحادثات عبر “واتس آب” وحتى “فايبر”، إضافة لأفلام فيديو وتسجيل صوتي تقول إنه للمعتدي عليها.