وافد يستخدم النساء لتهريب “القات” بمكة المكرمة (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية السعودية في رنية، فجر أمس الأربعاء، مقيمًا وزوجته وإحدى قريباته وبحوزتهم 6 كغم من القات، بحسب ما أفادت به صحيفة “سبق”.

وفي التفاصيل اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، بإحدى المركبات من نوع فان، حيث تم توقيفها وتفتيشها، حيث عُثر بداخلها على 13 حزمة قات يقدر وزنها بنحو 6 كغم، مخفية داخل حقيبة ملابس.

وكانت الأجهزة الأمنية بالسعيدة في عسير ضبطت مواطنًا حاول استغلال زوجته وأبنائه في تهريب 71 حزمة من القات.

وفي السياق نفسه، تحقق مخدرات الليث مع مواطن عثر في مركبته من نوع باجيرو ،على طريق الساحل، على 180 حزمة قات بوزن قدره 31 كغم.