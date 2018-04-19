إعدام 10 سجناء في 3 مدن إيرانية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن قيام السلطات الإيرانية بإعدام 10 سجناء في 3 مدن بعضهم لم يتم الكشف عن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن “عمليات الإعدام تم تنفيذها أمس الأربعاء”.

وذكرت منظمة “هرانا” الحقوقية، أن “السلطات الإيرانية أعدمت 7 معتقلين في سجني رجائي شهر و كوهردشت كرج بمدينة كرج غربي العاصمة طهران”، مضيفة أن “أسماء السبعة المعدومين لا تزال مجهولة باستثناء واحد منهم (محمد صالح دولت آبادي)، بالإضافة إلى عدم معرفة التهم الموجهة إليهم”.

وأوضحت المنظمة، أن “السلطات أعدمت شخصين في سجن محافظة همدان غرب البلاد بتهمة السرقة المسلحة، كما أعدمت شخصًا في سجن مدينة تبريز الواقعة شمال غربي إيران”، مشيرة إلى أن المعتقلين اللذين تم إعدامهما في همدان هما (مهدي جراغي، وبهمن ورمزيار).

وأشارات إلى أن “الشخص الذي تم إعدامه بمدينة تبريز بتهمة القتل المتعمد يبلغ من العمر 31 عامًا ويدعى حسين طلعتي”.

وفي الـ 6 من أبريل/ نيسان الجاري، كشف مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره الرئيس في الولايات المتحدة، عن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية خلال العام الإيراني الماضي، مؤكداً أن “إيران أعدمت 390 شخصًا لارتكابهم جرائم مختلفة”.

وأشار التقرير الذي نشرته إذاعة المستقبل (اميد) الإيرانية المعارضة، إلى صعوبة التحقق من المعلومات المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام في إيران، بسبب التشديد الصارم والرقابة على وسائل الإعلام والمصادر الرسمية وغيرها.

وقال التقرير إنه “تم إعدام 6 أشخاص دون سن الـ 18 أثناء ارتكاب الجريمة، من أصل 390 شخصًا قد تم إعدامهم، واتهم معظمهم بتهريب المخدرات والجريمة”.

وكان رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، طالب العام الماضي قضاة البلاد بإعادة النظر في قضايا الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام لارتباطهم بجرائم متعلقة بتهريب المخدرات.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان وبعض السياسيين داخل إيران قرارات الحكومة فيما يتعلق بإصدار أحكام الإعدام، وفي الوقت نفسه، أدت عمليات إعدام الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والجرائم المتعلقة بالمخدرات دائمًا إلى ردود فعل داخلية وخارجية حادة ضد النظام الإيراني.

في وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير صدر في الـ 9 من مارس/آذار 2018، أنه في عام 2017، تم إعدام 482 شخصًا في إيران.

ووفقاً للتقرير الأممي، فإن “من بين هؤلاء 213 متهمًا مُدانين بارتكاب جرائم المخدرات تم إعدام 202 بتهمة القتل، كما أعدمت السلطات الإيرانية 28 شخصاً بتهمة التحرش الجنسي، و16 شخصاً بتهمة السرقة المسلحة واثنين بجرائم سياسية”.