سعودية تحتال على النساء بـ “ماء الذهب”

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على سیدة ثلاثينية في منطقة “نجران”، كانت تمارس الاحتيال على النساء وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي للشرطة الرائد عبدالله عشوي يوم الاربعاء.

وقال الضابط السعودي إن “السيدة التي تم القبض عليها كانت تمتهن خداع النساء وسلب ذھبھن بحجة تقديم العلاج لھن باستخدام برنامج الواتسأب”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن المحتالة كانت تدعي أنها تعالج بماء الذھب، حیث تطلب من الضحية كامل ذھبھا وتوھمها بأنھا ستقوم بغسله بالماء وتضع العلاج داخله.

وأوضحت الشرطة السعودية أن المحتالة وفور تمكنها من الحصول على تقوم ببيعه لعامل وافد يحمل الجنسية الیمنیة، بحسب ما ذكره موقع “أخبار24” السعودي.