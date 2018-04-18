طالب يرتكب 4 جرائم في آن واحد

أضرم طالب (17 عامًا) النار بصفه، ثم طعن نفسه، اليوم الأربعاء، عقب طعنه لزميله ومعلمه، في مدرسة ثانوية بجمهورية باشكيريا في الاتحاد الروسي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مساعدة مدير لجنة التحقيق في باشكيريا، سفيتلانا أبراموفا قولها “وفقًا للمعلومات الأولية، دخل طالب (17 عامًا) الصف في إحدى المدارس التوجيهية، وجرح زميله ثم طعن معلمه بآلة حادة”.

وأضافت أبراموفا، أن “الطالب قام فيما بعد بإضرام النار في الصف، ثم طعن نفسه”، مؤكدة أن “أحدًا لم يصب بأذى جراء الحريق”.

ويجري التحقيق في ملابسات الحادث، في حين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب المصدر نفسه.