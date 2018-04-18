رجل بدبي يفاجئ امرأتين بتعريه أمامهما ويحاول “خنق” رجلي شرطة

قضت جنايات دبي في دولة الإمارات بالسجن عامًا بحق شخص أدين بارتكاب فعل فاضح، بعد أن تعرّى أمام شقيقتين تسكنان معه في البناية نفسها، واعتدائه على رجلي شرطة بخنقهما وركلهما وضربهما.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، كانت الشقيقتان في طريقهما للدخول للشقة التي تسكنان فيها بأحد المجمعات، وفوجئتا بوقوف المتهم، وهو أفريقي، وقيامه بالتعري أمامهما، والتهجم عليهما، وإهانتهما، فبادرتا إلى إبلاغ الشرطة.

وقال رجل شرطة كان وصل مع زميله لموقع البلاغ، إنه لما وصلت الدورية كان الرجل داخل شقته، فطرقا الباب عليه، واكتشفا أنه مخمور، فطلبا منه التزام الهدوء، فبادر إلى محاولة خنق صديقه، ورفعه على الحائط، ثم رماه على الأرض ومزق ملابسه، ثم التفت إليه وخنقه كذلك، ودفعه بقوة، وركله في ساقه؛ ما دفعهما لطلب الدعم، وتم القبض على المتهم، وأحيل الشرطيان للمستشفى.

وأنكر المتهم الاتهامات التي وجهت إليه واعتداءه على رجلي الشرطة، وإتلاف الزي العسكري لأحدهما، وخدش حياء امرأتين، وإهانتهما، وارتكاب فعل فاضح علنًا، وتعاطي الكحول في الأحوال غير المرخص بها.

وادعى المتهم أن الشرطيين دخلا شقته، وحاولا خنقه والاعتداء عليه؛ ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه، مبينًا أنه كان نائمًا في فراشه، وسعى لتحرير نفسه من رجل الشرطة.

وقضت محكمة الجنايات بسجنه عامًا، ثم الإبعاد عن الدولة بعد انتهاء العقوبة.