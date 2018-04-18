قتيلان أحدهما طفل برصاص مجهول بمدينة عربية في إسرائيل

قتل فلسطينيان ليلة أمس، في هجوم برصاص مجهول استهدف تجمعًا عائليًا في مدينة “أم الفحم” العربية في إسرائيل.

وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، بأن مجهولاً أطلق النار أثناء تجمع أفراد من عائلة “جبارين” في ساحة أحد المنازل مساءً، استعدادًا لحفل زفاف في العائلة.

وأسفر الهجوم المسلح عن مقتل الفتى فرسان جبارين (13 عامًا) وعمه شفيق (49 عامًا)، وإصابة 3 آخرين.

وتجمع عدد من أهالي أم الفحم عند مدخل المدينة وقبالة مركز الشرطة الإسرائيلية، احتجاجًا على تكرار جرائم القتل أخيرًا، فيما أُعلن إضراب عام في المدينة.

وعادةً ما يَتّهم قادة فلسطينيون من أراضي الـ 48، الحكومة الإسرائيلية بالتقصير في القيام بواجبها عندما يتعلق الأمر بغير اليهود، فيما تعترف الشرطة بعجزها عن مواجهة مثل تلك الحوادث في المناطق العربية.

وقبل نحو أسبوعين، قتل في المدينة ذاتها، إمام مسجد “التوحيد” الشيخ محمد سعادة (45 عامًا)، بعدما أطلق مجهولون النار عليه أثناء خروجه من المسجد.

وتقول “هآرتس”، إن إحصائيات الشرطة الإسرائيلية تبيّن أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حادثة إطلاق نار في أم الفحم منذ عام 2015، لكن تم تقديم 6 لوائح اتهام فقط ضد مشتبه فيهم بعمليات إطلاق النار خلال الفترة ذاتها.