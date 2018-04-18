محامي الطالبة مريم ضحية الاعتداء الوحشي بلندن يتلقى تهديدات بالقتل

كشف والد الطالبة المصرية “مريم” ضحية الاعتداء الوحشي من قبل مجموعة فتيات بريطانيات في نوتنغهام، عن تلقي محاميها تهديدات بالقتل إن لم يتنازل عن القضية.

وتوفيت “مريم” في لندن وأشعل نبأ موتها حالة غضب بين المصريين الذين وصفوا الحادث بالعنصري.

وأكد والد “مريم” حاتم مصطفى أن المحامي الخاص بهم لمتابعة القضية والتابع للقنصلية المصرية الدكتور عماد أبو حسين، تلقي تهديدًا بالقتل فى حال عدم التنازل عن القضية.

وذكر في بيان معمم أن نص الخطاب الذى تم إرساله إلى المحامى من خلال البريد قالوا فيه: “لقد قتلنا مسلمة والدور عليك فى حال عدم التنازل عن القضية، مضيفًا، أن مجموعة من البريطانيين قاموا بالذهاب إلى منزلنا وقاموا ببعض الأفعال الصبيانية مثل إلقاء البيض على المنزل”.

وتصاعدت أزمة “مريم” وقتها إلى حد مطالبة البعض وزارة الخارجية المصرية استدعاء سفيرها بالمملكة المتحدة. كما قام وفد برلماني بالسفر لمتابعة سير التحقيقات بنفسه.