الإعدام لكويتية قتلت صديقتها بدافع الغيرة

قضت محكمة التمييز الكويتية الثلاثاء، بإعدام مواطنة كويتية كانت قد أقدمت على قتل صديقتها بطعنة نافذة في الصدر بواسطة سكين، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها معها بضاحية صباح السالم في الكويت.

وحسب التحقيقات الأمنية، فقد طلبت المتهمة من صديقة زوجها الجلوس للتفاهم وحل مشكلة أسرية، ووقف تدخلاتها التي ملَّت منها، وقبل مقابلتها اشترت المتهمة سكينًا ثم توجهت لمقابلة المجني عليها، إلا أن خلافًا أثناء النقاش دب بينهما ما دعا المواطنة لتسديد طعنة نافذة للمجني عليها فأردتها قتيلة.

على إثر ذلك وبعد تلقي بلاغ يفيد بوقوع الجريمة، توجه رجال الأمن وسيارة إسعاف ورجال المباحث إلى الموقع، حيث قاموا بإلقاء القبض على المتهمة، فيما قام فنيو الطوارئ الطبية بنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها فارقت الحياة لدى وصولها متأثرة بجراحها.