بمعرفة الزوج.. مصري يموت على فراش زوجة صديقه

لفظ مصري تجاوز الستين من العمر أنفاسه الأخيرة، على فراش زوجة صديقه، أثناء ممارسة الجنس معها بمعرفة زوجها، حيث حاول الزوج وزوجته التكتم على سبب الوفاة، مدعين أنها جاءت مفاجأة أثناء زيارته لهم.

تفاصيل الواقعة تظهر عبر المحضر الرسمي المحرر في قسم شرطة النهضة بالقاهرة، حيث ورد بلاغ إلى رجال الأمن يفيد بوفاة رجل مسن داخل شقة صديقه، وسط شكوك حول سبب الوفاة بين أهالي المنطقة، لينتقل رجال الأمن لمقر الواقعة.

قال الزوج “أ.م”، وزوجته” م.أ” إن الرجل المتوفي “ن.أ” هو صديق للأسرة وتربطه علاقة وطيدة بزوجها، ودائم التردد على مسكن الزوجية دون أي مشكلات، إلا أن التحريات السرية والمعلومات التي توصل لها رجال الأمن جاءت عكس ما ذكره الزوج وزوجته.

وقررت النيابة العامة عرض جثة الرجل الستيني على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، حيث تبين أنه توفي بعد ممارسته للجنس، وتناوله جرعة زائدة من المنشطات الجنسية.

وبعد ذلك اعترف الزوج أن صديقه المتوفي اعتاد ممارسة الجنس مع زوجته بمعرفته، حيث عاشرها جنسياً على فراش الزوجية كالمعتاد، و فوجئت الزوجة بتوقفه عن الحركة والكلام، لتعتقد أنه دخل في النوم للراحة، لتكون المفاجأة في وفاته.