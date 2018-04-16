تحذيرات من أفلام “كرتون”‎ تودي بحياة الأطفال في مصر

فتحت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة في واقعة وفاة طفلة بأحد أحياء القاهرة خلال تقليدها فيلم “كرتون” شاهدته عبر إحدى القنوات الفضائية.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء أسرة الطفلة لسماع أقوالهم في الواقعة، من أجل اتخاذ اللازم حيالها، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام للتحذير من نوعية مسلسلات “الكرتون” الخطرة.

وأقدمت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا على الانتحار من خلال خنق نفسها بحجاب في محاولة منها لتقليد إحدى حلقات مسلسل “كرتون” كانت تشاهده في المنزل.

وكشفت التحقيقات الأولية للجهات الأمنية في الواقعة أن الطفلة إيمان التي تقطن مع أسرتها بحي “المرج” شرق العاصمة القاهرة فاجأت أسرتها بالانتحار داخل غرفتها بالمنزل.

وكلفت النيابة العامة فريقًا أمنيًا بإجراء التحريات حول الواقعة، إلى جانب إحالة الطفلة للطب الشرعي.

وشهدت مصر مؤخرًا عدة حالات انتحار بسبب لعبة “الحوت الأزرق”، فيما أعلنت الجهات المعنية التحقيق والتحرك لمنع تكرار تلك الحوادث.