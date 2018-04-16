بدء محاكمة “عصابة الجوائز الوهمية” في الإمارات

بدأت محكمة خورفكان في الإمارات، أمس الأحد، جلساتها في قضية “عصابة الجوائز الوهمية”، والمتهم فيها أفراد من الجنسية الآسيوية بالاحتيال والاستيلاء على أموال عدد من الضحايا عن طريق الاتصال بالهاتف الجوال وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية.

ووفق موقع “آراء” المحلي، فإن المتهمين تواصلوا مع المجني عليه (آسيوي الجنسية) عبر رسالة “واتساب” وأخبروه أنه حصل على جائزة مالية، وعليه أن يتبع بعض الخطوات للحصول على الجائزة، وإثر ذلك تمكن المتهمون من الاستيلاء على أموال المجني عليه عن طريق حساباته المصرفية، وبعد محاولته الاتصال بهم عدة مرات فشل في الوصول إليهم واكتشف أنه وقع ضحية لشبكة وهمية.

وأقر المتهم أنه دخل البلاد متسللًا بعد أن تم إبعاده في قضية سابقة، وتتكون العصابة من 3 متهمين تم القبض على اثنين منهم، فيما ظل الثالث هاربًا، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لحين القبض عليه.