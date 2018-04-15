اعترف بهتك عرض تلميذة والتحرش بأخريات.. إحالة معلم مصري للقضاء 

أحالت هيئة النيابة الإدارية المصرية، اليوم الأحد، معلمًا للمحاكمة العاجلة بعدما كشفت التحقيقات الأولية، ارتكابه انتهاكات جنسية عديدة بحق طالبات في المرحلة الابتدائية.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إنّها “أحالت معلم مجال صناعي بإحدى المدارس الابتدائية للمحاكمة العاجلة، على خلفية تورطه بهتك عرض إحدى التلميذات بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة التي يعمل بها، وتحرشه بأخريات”.

وذكر البيان أنّ “الإحالة تأتي على خلفية تلقي الهيئة بلاغات، آخرها شكوى ولية أمر إحدى الطالبات بالصف الثاني الابتدائي، تشير إلى أن المتهم تحرش جنسيًا وهتك عرض طفلتها، حيث اعترف المتهم بالواقعة لدى استجوابه”.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اعترف أنه “استدعى الطفلة منفردة إلى غرفة مخصصة للمجال الصناعي بالمدرسة، أثناء وقت الراحة وقام بهتك عرضها”.