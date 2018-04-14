ضبط مجرم هارب من 51 حكمًا قضائيًا

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر أحد المتهمين الهاربين الصادرة بحقه أحكام قضائية بالسجن، لإدانته في 51 قضية متنوعة تتعلق بالاحتيال والنصب، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالوزارة، السبت: إن “المتهم عيد وهو موظف ومقيم بمدينة بنها، صادرة ضده أحكام بالسجن لإدانته في 51 قضية متنوعة، في قضايا تبديد وإيصال أمانة واستيلاء”.

وأفادت الإدارة بأنه “تم ضبط المتهم في مدينة بنها بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، بعدما تلقت بلاغات عنه من قبل بعض جيرانه بتردده على المكان”، لافتة إلى أنها “أودعته أحد مراكز الشرطة تمهيدًا إلى إحالته للسجن لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، بعدما أقر بها”.