في جريمة مروعة.. أمّ تذبح ابنتيها بسكّين المطبخ (فيديو)

استفاقت منطقة جبل المنصورة في مشتى حمود – عكار، في لبنان، على خبر جريمة مفجعة حدثت ليلة أمس الخميس، وقعت ضحيّتها طفلتان تعرّضتا للطعن والذبح داخل منزلهما.

وبحسب المعلومات المتوفّرة، أقدمت أمّ على طعن ابنتيها عائشة (11 عامًا) وسارة (6 أعوام)، فتوفّيت الأولى فورًا، بينما نُقلت الثانية إلى المستشفى لتلقّي العلاج، وحالتها الصحية مستقرة.

وفي التفاصيل، أقدمت الجانية، وهي لبنانية تعاني من أمراض نفسيّة عديدة، على طعن ابنتيها داخل منزلها، ما أدى إلى مصرع ابنتها الكبرى على الفور، وإصابة الصغرى بجرح في رقبتها، بيد أنّ الأخيرة نجحت في الفرار من قبضة والدتها، ونقلها الصليب الأحمر إلى أحد مستشفيات بلدة القبيّات، ووضعها الصحي مستقر.

وقامت الوالدة بتسليم نفسها لأحد حواجز الجيش في المنطقة، وأخبرتهم بجريمتها.

وأكّد رئيس بلديّة عكّار حسام دندشي، في حديث إلى إحدى الإذاعات اللبنانية المحلية، أنّ “الوالدة تعاني من مشاكل نفسية وكانت تتعالج”.

وأضاف أن “زوجها في السلك العسكري اللبناني التابع للحرس الجمهوري، والعائلة ميسورة، ووضعها المادّي جيّد، والوالد رجل طيب”.