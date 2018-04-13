البحرين.. خمسيني يحتال على الراغبات بالزواج ويسرق مصوغاتهن

قضت الجنائية الصغرى في البحرين بحبس محتال خمسيني سنة وتغريمه 5 آلاف دينار (1,800 دولار) وإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، تمكنت سيدة (تبلغ 48 عامًا) من الإيقاع بالمحتال، بعد أن دأب على استغلال السيدات الباحثات عن الزواج، وذلك بعد أن استولى على مصوغات تعود لها ولعائلتها.

ويبلغ المتهم 51 عامًا، ويتمتع بمظهر أنيق وجذاب استغله للإيقاع بسيدات فوق سن الأربعين يبحثن عن زوج، وكان يتعرف على الضحية ثم يخدعها بإيهامها أنه يملك بناية، وأنه نذر نذرًا بأن يأتي لعروسه بذهب ضعف الكمية التي تمتلكها قبل الزواج منه، تنفيذًا لوصية والده قبل وفاته.

ونجح المتهم بهذه الحبكة في الإيقاع بـ5 ضحايا سابقًا، حيث كان يأخذ منهن المصوغات ويختفي، وعند التبليغ عنه والقبض عليه، يقوم بإرجاع الذهب، لكن في الواقعة الأخيرة، قام بتعريف نفسه للسيدة التي ترغب بالارتباط به بأنه رجل أعمال ولديه عقارات وأراض، وسيقوم بتشييد بناية في إحداها، ثم أخذها إلى أرض فضاء من منطقة عالي وأوهمها بأنها ملكه، وسيبني عليها عمارة، فشعرت بالطمأنينة له ووافقت على الزواج وأخبرت ذويها عنه.

وبعدها بدأ المتهم حبكته المعتادة، وقال لها إنه نذر نذرًا بأن يأتي لزوجة المستقبل بمصوغات أكثر مما تمتلكه قبل الزواج، وطلب منها جلب مصوغاتها ليقوم بوزنها واستبدال القديم منها بجديد وجلب كمية مماثلة، لكن طمع العروس جعلها تجلب له ما تملكه من ذهب، بالإضافة لمصوغات خالتها وزوجات أشقائها، فأخذها المتهم جميعها واختفى.