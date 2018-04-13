البحرين.. خادمة تقع بمكيدة أجبرتها على الدعارة

انتهت النيابة العامة في البحرين من تحقيقات في واقعة الاتجار بخادمة وحجزها وحرمانها من حريتها بغير وجه قانوني، فيما أمرت بإحالة المتهمَين للمحكمة الجنائية للنظر في القضية.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، فإن بلاغًا ورد من المجني عليها، قالت فيه إنه وأثناء وجودها في البحرين؛ للعمل كمدبرة منزل تعرفت على المتهمة الثانية التي عرضت عليها فرصة عمل أفضل وبراتب أعلى، فوافقت على ذلك والتقت بالمتهمين، حيث قاما بنقلها إلى إحدى الشقق وحجزا حريتها؛ تمهيدًا لاستغلالها في أعمال الدعارة مع عدد من الأشخاص بغير رضاها مقابل مبالغ مالية.

وثبت من تحريات الشرطة قيام المتهمين بالاتجار بالأشخاص عن طريق الحيلة، بإيهامهم بتوفير فرص عمل أفضل، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.