خليجي عشريني مطلوب للسجن 90 عامًا يقع فجأة في قبضة الشرطة

قاد اشتباه رجال أمن محافظة الفروانية في الكويت بشاب مواطن إلى القبض عليه، وذلك لصدور أحكام بسجنه تصل إلى 90 عامًا.

وضبط الشاب وهو من مواليد 1996 (يبلغ 22 عامًا) على خلفية قضايا مرتبطة بالخطف والمواقعة بالإكراه وهتك العرض، وتم اقتياد المتهم تحت حراسة مشددة إلى مركز الشرطة تمهيدًا لتنفيذ العقوبات الصادرة بحقه.

وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، كشف مصدر أمني أن أحد رجال الأمن وخلال جولة أمنية في منطقة العارضية اشتبهوا بمركبة، وعند إيقافها والتدقيق على بيانات راكبها، اتضح أنه مواطن عشريني وعليه عدة قضايا جنائية، منها خطف بالقوة، وهتك عرض بالإكراه.