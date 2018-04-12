قاتل يقضي على حياة تاجرة سودانية ويوزع جثتها على أكوام القمامة

كشفت أجهزة الأمن المصرية لغز العثور على أشلاء جثة سيدة سودانية متفرقة بين منطقتي”بولاق الدكرور” و “المنيب” في القاهرة، حيث ألقى رجال الأمن القبض على المتهم بارتكاب الجريمة بعد ساعات من العثور على الأشلاء.

وبدأت الجريمة البشعة بالعثور على رأس سيدة سوداء البشرة في العقد الرابع من العمر وأجزاء من نصفها العلوي، في مكان خاص لتجمّع القمامة بمنطقة “بولاق الدكرور”، ثم بعد ساعات، عثر رجال الأمن بالجيزة على”ساق” وبعض الأشلاء الأخرى.

وبالتنسيق بين رجال الأمن، تم التأكد من أن الأشلاء جميعًا لجثة واحدة، وقد ظهر هذا الأمر جليًا من خلال البشرة المميزة للجثة، قبل الاستعانة بالأطباء الشرعيين.

كما تبيّن أن الجثة لتاجرة لحوم سودانية، تقيم بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، حيث بدأت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف غموض الحادث.

وبعد ساعات، ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب متهم بارتكاب الجريمة، وهو في العقد الثالث من العمر، حيث تواصل الأجهزة الأمنية الاستماع إلى الشاب، تمهيدًا إلى تحويله للنيابة العامة.