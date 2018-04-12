الكشف عن تفاصيل مقتل رجل بـ”ساطور” في السعودية

أقدم وافد من جنسية عربية على قتل آخر داخل مكان مهجور بقرية تابعة لمركز وادي جازان في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن بلاغًا ورد لشرطة منطقة جازان، أمس الأربعاء، عن مقتل وافد من جنسية عربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، النقيب نايف الحكمي، إنه فور تلقي البلاغ انتقلت الجهات المعنية لموقع الحادثة، حيث تبين وجود شخص مضرج بدمائه وقد فارق الحياة؛ إثر تعرضه لثلاث طعنات بالرقبة والصدر بآلة حادة (ساطور وسكين) كانت موجودة في مسرح الجريمة.

وأضاف: “الجاني أحد أبناء جلدة القتيل ويبلغ من العمر 40 عامًا، وقد بادر بتسليم نفسه عند مشاهدته لرجال الأمن، فتم التحفظ عليه ولم يفصح عن أسباب ارتكابه للجريمة”، مشيرًا إلى نقل الجثمان للمستشفى وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.