4 أشخاص يختطفون طفلًا سودانيًا ويتناوبون على اغتصابه عدة أيام

كشف الشرطة السودانية، أمس الأربعاء، أمام محكمة بورتسودان (في مدينة بورتسودان) تفاصيل جريمة اختطاف طفل (يبلغ من العمر 10 سنوات) وتم اغتصابه على يد 4 متهمين بالتناوب.

وبحسب موقع “سودارس” المحلي، فإنه تم ضبط المتهمين إثر اتهامهم بخطف واغتصاب طفل يبلغ العاشرة من عمره، حيث تم خطفه مدة 7 أيام وحبسه في منزل مهجور وتناوب خاطفوه على اغتصابه.

وإثر عمليات بحث مكثفة عن الطفل، تم العثور عليه مرميًا بجوار مستشفى وعليه آثار دماء وإعياء نتيجة اغتصابه، حيث تم القبض على الجناة الذين تعرّف عليهم الطفل.

وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين احتشادًا كبيرًا من قبل المواطنين، الذين استنكروا هذه الجريمة، مطالبين بإعدام الجناة في ميدان عام.