مقتل سعودية بسلاح صيد.. والزوج يعترف

لقيت سيدة سعودية مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل زوجها في محافظة الخفجي، شرقي البلاد، حسبما أوردت مواقع إخبارية محلية.

وذكر موقع سبق الإخباري السعودي، أن شرطة الخفجي تلقت بلاغًا، فجر الأربعاء، يفيد بنشوب خلاف بين زوج وزوجته، مما دفع الرجل لإطلاق النار عليها بواسطة سلاح صيد كان بحوزته.

وأعلن المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن قوات الأمن ضبطت الزوج الذي اعترف بفعلته، تمهيدًا لإحالته وأوراق القضية لفرع النيابة العامة في المحافظة.

بدوره، كشف الصحافي السعودي أسامة العودة، تفاصيل أخرى حول الجريمة التي استيقظت عليها محافظة الخفجي، وأودت بحياة ثلاثينية برصاص زوجها.

وقال العودة عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “#الخفجي .. تستيقظ على جريمة ارتكبها زوج بحق زوجته وقتلها عبر سلاح صيد، فجر اليوم الأربعاء، ويسلّم نفسه إلى الشرطة.. ويتواصل مع جيرانه للعناية بأطفاله”.