أب يلقي طفله من الطابق الخامس “على المزاج”

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، بحبس أب مصري ألقى طفله من الطابق الخامس بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة “على المزاج”

وأقدم محمد جمال على إلقاء طفله البالغ من العمر 18 شهرًا من شرفة مسكنه بالطابق الخامس مدينة بنها بمحافظة القليوبية شمال البلاد، ليتوفى في الحال قبل نقله للمستشفى.

وأصيب الطفل إسلام بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن والحوض تسبب في وفاته بالحال، فيما أرجعت والدة الطفل سبب إقدام زوجها على ذلك إلى مروره بحالة نفسية وعقلية سيئة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة في لحظة تغيب فيها عقله، كما دخل خلال التحقيق معه في حالة انهيار لعدم تصديقه ما بدر منه تجاه طفله.

يشار إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهم للتحقيق معه في الواقعة التي سجلت بمحضر شرطة رسمي، قبل أن تحيله إلى النيابة العامة.