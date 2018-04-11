الإمارات.. مصدر يكشف تفاصيل إلقاء رئيسة قسم تمريض لنفسها من مستشفى

كشف مصدر مسؤول في أحد المستشفيات الخاصة في العين في الإمارات أن رئيسة قسم التمريض في المستشفى، وهي آسيوية الجنسية تبلغ 40 عامًا، انتحرت الأحد الماضي ظهرًا وذلك بإلقاء نفسها من أعلى مبنى المستشفى.

وفي تصريحات لصحيفة “البيان” المحلية، قال إن رئيسة القسم التحقت بالعمل في المستشفى في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن تركت عملها في أحد المراكز الصحية بدبي، وهي مقيمة في الإمارات منذ مدة طويلة، مؤكدًا أنها كانت ملتزمة بعملها تمامًا، وصاحبة كفاءة ومهارة، ومتميزة في عملها.

وكشف أن أسباب انتحارها مجهولة، ولا أحد يعرف لمَ فعلت ذلك إلى الآن، لكن هناك معلومات أولية عنها بأنها مطلقة، ولديها ابنة تدرس في إحدى جامعات ألمانيا، وابن يدرس في إحدى جامعات موطنها، ولم تلتقِ بهما منذ زمن، ويبدو أن انتحارها لأسباب شخصية أو عائلية.

وقال المصدر إنه تم التواصل مع ابنها ووالدتها وذويها الذين صعقهم الخبر، لكنهم في الوقت نفسه رفضوا استلام جثمانها، على الرغم من إبلاغهم أن المستشفى سيتكفل بجميع إجراءات نقلها إلى مسقط رأسها.

وأضاف أن الجهات المعنية تحتفظ بجثمانها، بانتظار موافقة ذويها في موطنها على دفن الجثمان.