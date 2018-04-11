السجن 500 عام لرجلي أعمال بدبي لاحتيالهما بالتداول الإلكتروني “فوركس”

حكمت محكمة الجنح في دبي في دولة الإمارات على رجلي أعمال إنجليزيين بالسجن 500 عام، لاحتيالهما على 500 ضحية، إذ حصلا منهم على نحو 200 مليون دولار، بدعوى استثمارها في التداول الإلكتروني المعروف بـ”فوركس”، لكنهما حوّلا الأموال خارج الدولة.

ووفق صحيفة “الإمارات اليوم”، حكمت المحكمة بالحبس مدة عام واحد على كل متهم عن كل قضية رفعت من قبل الضحايا، فيما قال أحد الضحايا “إن لديه أملًا في استعادة جزء من أمواله التي حصل عليها المتهمان”.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين “سيدني ليموس” و”رايان فرنانديس” أغريا عشرات الضحايا الذين يعملون في مهن مختلفة، ومن بينهم عدد كبير من العاملين في شركات الطيران، بالاستثمار لديهما في التداول الإلكتروني، وحصلا على مبالغ ضخمة تقدر بنحو 200 مليون دولار.

وذكر ضحية حضر الجلسة أنّ “المتهمين دمرا حياته”، كاشفًا أنه استثمر لديهما 150 ألف درهم (35 ألف دولار)، عبر شركة تداول إلكتروني، زَعَما إدارتها، دون أن يدرك أنه سيكون ضحية عملية احتيال واسعة.

وقال آخر، إنه استثمر لدى شركة المتهمين نحو 400 ألف دولار عبر حسابات عدة فتحها لديها، وأودع في كل منها نحو 25 ألف دولار، مؤكدًا أنها حصيلة عمل سنوات طويلة، مبينًا أن المتهمين وعداه بأرباح تصل إلى 120%؛ ما دفعه وآخرين إلى إيداع مدخراتهم، ومكافآت نهاية خدمتهم، وكذلك قروض حصلوا عليها، لدى المتهمين.