حكم ضد “فاشينيستا” جلبت مخدرات للكويت لـ”الاستخدام الشخصي”

قضت محكمة الأحداث في الكويت، بالاختبار القضائي مدة سنة لـ”فاشينيستا” مشهورة (لم يتم الكشف عن هويتها)؛ بعد اتهامها بجلب مواد مخدرة ممنوعة عن طريق مطار الكويت.

فيما دفع محامي المتهمة بانتفاء التهمة بحقها، مبررًا ذلك بخلو التقارير من أي مادة مخدرة.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، معلومات، عن ضبط فاشينيستا في مطار الكويت وصلت من العاصمة اللبنانية بيروت؛ بعد ضبط 4 قطع حشيش بحوزتها، وعند سؤالها عنها أجابت أنها للاستعمال الشخصي.

وكانت المعلومات قد كشفت أن الفاشينيستا كويتية، وأنها أخفت سجائر محشوة بالحشيش في حقيبتها اليدوية، وأقرت بالتحقيقات الأولية بها.

وفي ذات السياق، كانت معلومات قد وردت عن ضبط فاشينيستا كويتية أخرى في مطار الكويت قادمة من تايلند، حيث عثر بحوزتها على مواد مخدرة ومشروبات روحية، وذلك في سبتمبر/أيلول من 2017.

ومن غير المعروف هوية الفاشينيستا التي صدر بحقها الحكم، كما لم ترد أي معلومات تفصيلية بشأن الواقعة.