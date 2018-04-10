إعدام سعودي “زنا” بإحدى محارمه وأنجب منها

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا بجانٍ سعودي في مدينة بريدة، كان أقدم على فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة، وإنجابها منه طفلة سفاحًا، وتعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر وقيادته السيارة تحت تأثيره.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة “سبق” المحلية، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مدينة بريدة، حيث أقدم سعيد بن أحمد بن حسن كريري – سعودي الجنسية – على فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة وإنجابها منه طفلة سفاحًا، وتعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر وقيادته السيارة تحت تأثيره.

وبحسب بيان نشرته وزارة الداخلية، تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أنه لشناعة ما نُسب إليه ولتعدد سوابقه الجنائية تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وصدّق من مرجعه بحق المذكور”.

وأكد البيان، أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني سعيد بن أحمد بن حسن كريري “سعودي الجنسية”، اليوم الثلاثاء، بمدينة بريدة في منطقة القصيم.