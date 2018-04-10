بسلاح خشبي.. مجهولان يسطوان على فندق في بيت لحم بالضفة الغربية

تعرض أحد الفنادق في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، لعملية سطو أسفرت عن سرقة مبالغ مالية من موظف الاستقبال، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، لـ “إرم نيوز”، إن أحد الفنادق في مدينة بيت لحم تعرض فجر اليوم، لعملية سطو كان الاعتقاد بداية أنها سطو مسلح، إلا أن الجناة كانوا يشهرون سلاحًا خشبيًا”.

وأضاف: “وصلنا بلاغ من إدارة الفندق فجر اليوم يفيد بأن أشخاصًا اقتحموا الفندق وسرقوا 4 آلاف دولار ولاذوا بالفرار من المكان، وبعد توجه قوة من المباحث العامة إلى المكان تم التأكد بأنها عملية سرقة من مجهولين”.

وتابع قائلًا: “تبين من خلال التحقيقات أن مقتحمي الفندق هما شخصان، حيث تم رفع الأدلة الجنائية ومصادرة الكاميرات الخاصة بالفندق والمنطقة المحيطة للوصول إلى الفاعلين والتحقيق جارٍ في الواقعة في الوقت الحالي”.