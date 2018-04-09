سائق متهور يجر شرطية مرور عالقة في النافذة لأميال (فيديو)

وثّق فيديو سجله سائق دراجة نارية على الطريق لحظة جر سائق مخمور لشرطية مرور عالقة في نافذة السيارة.

وكانت شرطية المرور تحقق مع سائق مخمور في أحد شوارع الإكوادور في أمريكا الجنوبية، عندما جرها السائق المتهور لأميال وهي متشبثة بنافذة السيارة حتى لا تسقط على الطريق.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن مدير لجنة المرور الإكوادورية خوسيه غالفيز: “يواجه ضباطنا هذا النوع من المواقف يوميًا”.

ووفقًا للمسؤول الذي أكد أن البحث جار عن السائق الهارب، تم جر شرطية المرور لأميال في منطقة ساحلية غير محددة في البلاد.

وأوقفت الشرطية “مارتينيز” سائقًا مخمورًا ومعه 3 ركاب آخرين في السيارة، وعندما انحنت داخل السيارة، قاد سيارته فجأة، وجر الشرطية العالقة بالنافذة.

وقال غالفيز: “بعد فترة خارت قوى شرطية المرور ولم تعد قادرة على الصمود، وسقطت وأصيبت بجرح في رأسها”، مشيرًا إلى أنها نُقلت إلى مستشفى قريب.