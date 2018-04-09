شاب يقتل أمه وآخر يذبح شقيقته في اليمن (صورة)

أقدم شاب يمني في العقد الثالث من عمره، على قتل أمه خنقًا في منطقة الغليل بمحافظة الحديدة غربي اليمن، فيما قام شاب بذبح شقيقته في إحدى محاكم صنعاء وسط ذهول وارتباك كل من كان حاضرًا في المحكمة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن شابًا يدعى عبده إسماعيل علي محمد زعفور، قام بقتل والدته المسنة البالغة من العمر 85 عامًا، خنقًا بشال ربطه في عنقها حتى ماتت، في منطقة الغليل، جراء رفضها بيع أرض تملكها له ولأخوته .

وأكدت إدارة البحث الجنائي في الحديدة تلك الواقعة التي وصفتها بالشنعاء، مشيرة إلى أنه تم القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته مع سبق الإصرار والترصد على خلفية رفضها بيع قطعة أرض تملكها له ولأخوته .

من جانب آخر، قام شاب بذبح شقيقته بالخنجر داخل إحدى محاكم غرب صنعاء وسط ذهول واربتاك كل من كان داخل قاعة المحكمة .

وذكرت مصادر إعلامية باليمن، أن فتاة تقدمت بطلب إلى المحكمة لنقل ولاية تزويجها من أخيها إلى المحكمة بسبب رفض أخيها زواجها، ولفتت إلى أنه وعند استدعاء المحكمة لشقيق الفتاة قام بإخراج خنجر كان بحوزته وقام بطعنها وذبحها أمام مرأى ومسمع الهيئة القضائية والمحامين وكل من كان داخل القاعة .

وتنتشر مثل تلك الحوادث في اليمن منذ سنوات، لكنها ازدادت حدة وبشكل أوسع عقب الانقلاب الحوثي وما رافقه من انتشار للطائفية والتطرف والفوضى وتشرد آلاف الأسر اليمنية وغياب لدور الدولة.