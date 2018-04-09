دبي.. اتفقت معهم على “الفاحشة” فلقيت حتفها

كشفت النيابة العامة في دبي بالإمارات أمام محكمة الجنايات، أمس الأحد، عن وفاة امرأة إثر سقوطها من شرفة شقة في الطابق الثالث، أثناء محاولتها الهروب من 3 آسيويين احتجزوها داخلها، وسرقوا أموالها التي كانت بحوزتها، بعد خلاف معها.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “البيان” المحلية، فإن المتهمين الثلاثة أحضروا المجني عليها إلى الشقة من ملهى ليلي لممارسة الفاحشة بموجب اتفاق معها، ولما أخلت بالاتفاق أرادوا معاقبتها والانتقام منها، فاحتجزوها واعتدوا عليها، قبل أن تحاول الهرب من الشرفة، لتنتقل إلى شرفة شقة أخرى، فوقعت وتوفيت على الفور.

ويواجه المتهمون 3 تهم من قبل النيابة، الأولى احتجاز المجني عليها بنحو أفضى إلى الموت، وهتك عرضها بالرضا، وسرقة 22300 درهم (6100 دولار) منها.