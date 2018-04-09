اشتباه أمني يقود إلى “وكر” للعب القمار في جازان السعودية (صور)

تمكنت الدوريات الأمنية في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، من ضبط “وكر” يديره مجموعة من الآسيويين امتهنوا لعب القمار وتنظيم السهرات بمقر سكنهم في إحدى الشقق.

وذكر موقع “قبس” المحلي، أن “إحدى دوريات الأمن الميدانية اشتبهت بشخصين يترددان دخولاً وخروجًا على إحدى الشقق، فتم وضعهما تحت المراقبة، وعند الاقتراب من الموقع لوحظ انبعاث رائحة كريهة، فتم طلب تعزيزات وجمع معلومات والحصول على إذن بتفتيش الشقة”.

وكشفت شرطة جازان، أنه “عند اقتحام الشقة تبين أنها معدة لإقامة السهرات الماجنة ولعب القمار مقابل مبالغ مالية، حيث تم العثور على عبوات مليئة بمادة العرق المسكر و24 سيجارة حشيش و9 حبات كبتاغون، ومبلغ مالي”.

وأضافت، أنه “تم التحفظ على جميع المتورطين في القضية وإحالتهم لمركز الشرطة؛ تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة”.