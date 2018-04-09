سطو مسلح جديد على بنك بعمان وفرار المنفذ (صور)

تعرّض أحد فروع البنك العربي في عمان، لعملية سطو مسلح، صباح اليوم الاثنين، وذلك ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها العاصمة الأردنية خلال الفترة الماضية.

ونجح منفذ عملية السطو في الفرار، إذ ما زالت الأجهزة الأمنية تبحث عنه، فيما جرى إخلاء البنك من الموظفين.

وأشارت مصادر إلى أن المبلغ المسروق بلغ 16 ألف دينار، أي نحو 22 ألفًا و567 دولارًا، وكان السارق قد استخدم مسدسًا بلاستيكيًا.

وكانت بنوك العاصمة الأردنية تعرّضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لعمليات سطو مسلح عديدة، كان آخرها قبل نحو أسبوع على فرع للبنك العربي الإسلامي وسرق منه مبلغ 60 ألف دينار.