مسؤول فرنسي “مخمور” يهدد محتجزين بمسدس وسيف ساموراي

اعتقلت السلطات الفرنسية عمدة مدينة “ويسوس ريتشارد ترينيكييه”، بتهمة السكر وتهديد محتجزين قبل ترحيلهم إلى السجن بمسدس كان يحمله.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن العمدة كان مسلحًا علاوة على ما ذكر، بسترة مضادة للرصاص وسيف ياباني “ساموراي”، وأقدم على هذه الخطوة بحضور أفراد الحرس البلدي.

وأفادت الصحيفة، اليوم الاثنين، بأن فحص الكحول الذي أجري على المسؤول الفرنسي كان إيجابيًا، مشيرة إلى أن توترات سابقة ظهرت بين العمدة والمجتمع.

وبينت أنه عهد بالتحقيق في التهمة الموجهة للعمدة وهي “التهديد بالسلاح من قبل مخمور” إلى الأمن الإداري في إيسون.

وأشارت إلى أن ترينيكييه كان قد استبعد من الحزب الجمهوري بسبب مواقفه العنصرية، فدعم أولاً المرشح نيكولاس دوبونت-آيجان (فرنسا الدائمة) في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ثم دعم التصويت لمرشح الجبهة الوطنية (FN) ، مارين لوبان ” اليمين المتطرف” ، في الجولة الثانية من الانتخابات ، وهو ابن العقيد روجر ترينيكييه ، الرئيس السابق لمنظمة OAS (منظمة الجيش السري ، التي حاربت من أجل الحفاظ على الوجود الفرنسي في الجزائر) .

وسبق أن تباهى ترينيكييه بكونه أول رئيس بلدية يسلح الشرطة البلدية في عام 1995، وبكونه يحمل الحزام الأسود 5 دان بالكراتيه.